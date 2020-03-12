Объединенный список всех известных мне сортов чили перцев и актуальная информация на текущий год. 500+ самых популярных сортов острого перца в мире. Острота всех перцев чили по шкале Сковилла, вкусовые характеристики и подробное описание — всё для тех, кто хочет ориентироваться в безграничном мире острых специй.

Я собираю информацию о перцах чили и острых соусов уже более 5 лет. Этот рейтинг — один из крупнейших в мире и первый на территории Российской Федерации. Информация актуализирована на 2022 год. Список постоянно пополняется.

Титул «Самый острый перец мира» оспаривается гораздо чаще, чем вы можете себе предположить. Фермеры-энтузиасты регулярно представляют на суд свои экстремально острые сорта. Перед Вами рейтинг остроты стручковых перцев — от болгарского до самого острого перца. В 2019 году Каролину Рипер, правда, в неофициальном зачете, одолел Pepper X. Не успел он отгреметь, как в 2021 первом году появился перец Apollo с декларируемой остротой в 3,180 миллиона сковиллей. Запомните их, чтобы потом не плакать, а если уж плакать, то от счастья. Теперь, чтобы разобраться в многообразии острых перцев, нужно всего нескольких минут.

Все перцы представлены в одной таблице. Расположены от самых острых до сладких в порядке убывания остроты.

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