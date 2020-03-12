Шкала Сковилла: рейтинг 500+ перцев чили с указанием их остроты по шкале Сковилла (с обновлениями на 2022 год)
Объединенный список всех известных мне сортов чили перцев и актуальная информация на текущий год. 500+ самых популярных сортов острого перца в мире. Острота всех перцев чили по шкале Сковилла, вкусовые характеристики и подробное описание — всё для тех, кто хочет ориентироваться в безграничном мире острых специй.
Я собираю информацию о перцах чили и острых соусов уже более 5 лет. Этот рейтинг — один из крупнейших в мире и первый на территории Российской Федерации. Информация актуализирована на 2022 год. Список постоянно пополняется.
Титул «Самый острый перец мира» оспаривается гораздо чаще, чем вы можете себе предположить. Фермеры-энтузиасты регулярно представляют на суд свои экстремально острые сорта. Перед Вами рейтинг остроты стручковых перцев — от болгарского до самого острого перца. В 2019 году Каролину Рипер, правда, в неофициальном зачете, одолел Pepper X. Не успел он отгреметь, как в 2021 первом году появился перец Apollo с декларируемой остротой в 3,180 миллиона сковиллей. Запомните их, чтобы потом не плакать, а если уж плакать, то от счастья. Теперь, чтобы разобраться в многообразии острых перцев, нужно всего нескольких минут.
Все перцы представлены в одной таблице. Расположены от самых острых до сладких в порядке убывания остроты.
Если вы хотите узнать подробнее о каком-то из острых перцев, смело кликайте по названию сорта и перейдете на страницу с подробным описанием и линейкой продукции, в составе которой есть этот перец.
Работа, безусловно, продолжается. Постепенно буду пополнять эту базу острых перцев необходимой информацией. Также буду благодарен Вам за отзывы, комментарии и дополнения по этому проекту.
Еще несколько полезных ссылок:
Изображение
Русское название
Англ. Название
Мин. Острота
Макс. Острота
|
Аромат
16000000000
|
N/A
5 300 000 000
|
N/A
15000000
16000000
|
N/A
15000000
15000000
|
N/A
3180000
3180000
|
Сладкий, землистый
3180000
3180000
|
Сладкий, Фруктовый
1400000
2200000
|
Сладкий, Фруктовый
800000
2480000
|
Сладкий, Фруктовый
1400000
????
|
Сладкий, Фруктовый
1400000
2200000
|
Сладкий, Фруктовый
1400000
2000000
|
Сладкий, Фруктовый
1200000
2000000
|
Сладкий, Фруктовый, копченый
1200000
2000000
|
Сладкий, Фруктовый
923000
1853986
|
Сладкий, Фруктовый, Пряный
1000000
1598227
|
Сладкий, Фруктовый, Цветочный
1000000
1500000
|
Сладкий, Фруктовый
800000
1463700
|
Сладкий, Фруктовый
900000
1382118
|
Сладкий, Фруктовый, Острый
1 000 000
1 350 000
|
Сладкий, Фруктовый
1000000
1300000
|
Сладкий, Фруктовый, Яркий, Горький
800000
1268250
|
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Цветочный
1067286
1250000
|
Сладкий, Фруктовый
1000000
1200000
|
Сладкий, Фруктовый, Пряный
900 000
1 120 000
|
Сладкий, Фруктовый, Пряный
N/A
1 086 844
|
Сладкий, Фруктовый, Пряный
800000
1001304
|
Сладкий, Фруктовый, копченый
800000
1000000
|
Сладкий, Фруктовый
800000
1000000
|
Сладкий, Фруктовый
800000
1000000
|
Копченый, Фруктовый
425000
577000
|
Сладкий, Фруктовый, копченый
350000
577000
|
Сладкий, Фруктовый
100000
500000
|
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый
300000
445000
|
Сладкий, Фруктовый, копченый
150000
400000
|
Сладкий, Копченый
125000
400000
|
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый
100000
350000
|
Сладкий, Тропический
100000
350000
|
Сладкий, Фруктовый
100000
350000
|
Сладкий, Фруктовый, Тропический, копченый
100000
350000
|
Сладкий, Фруктовый, Тропический
100000
350000
|
Фруктовый, Острый
125000
325000
|
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый
125000
325000
|
Сладкий, Фруктовый, Тропический
125000
300000
|
Фруктовый, пряный
125000
325000
|
Тропический
50000
300000
|
Фруктовый, Сладкий, Тропический
100000
300000
|
Сладкий, Фруктовый, Тропический
50000
175000
|
Сладкий, острый, цитрусовый
80000
100000
|
Сладкий
80000
100000
|
Нейтральный
70000
100000
|
Нейтральный
50000
100000
|
Фруктовый
50000
100000
|
Копченый
50000
100000
|
Сладкий
50000
100000
|
Сладкий, Острый
30000
100000
|
Сладкий, Фруктовый, Травяной
70000
80000
|
Фруктовый, Острый
60000
80000
|
Фруктовый, Сладкий, Горький
50000
75000
|
Нейтральный
50000
70000
|
Нейтральный
55000
65000
|
Фруктовый
40000
60000
|
Копченый, Фруктовый
40000
58000
|
Нейтральный
40000
50000
|
Нейтральный
40000
50000
|
Нейтральный
30000
50000
|
Нейтральный
30000
50000
|
Копченый
30000
50000
|
Фруктовый, Сладкий
30000
50000
|
Сладкий, Фруктовый
30000
50000
|
Сладкий, Фруктовый, Тропический, Невероятный
30000
50000
|
Нейтральный
30000
50000
|
Нейтральный
30000
50000
|
Сладкий
30000
50000
|
Перечный
30000
50000
|
Соленый, Горький, Яркий
20000
40000
|
Нейтральный, Горький
30000
32000
|
Фруктовый, Сладкий, Копченый
20000
30000
|
Земляной
20000
30000
|
Фруктовый, Сладкий, Тропический
20000
30000
|
Фруктовый, Сладкий
10000
30000
|
Фруктовый, Сладкий
20000
30000
|
Сладкий, Фруктовый
15000
30000
|
Пряный, Копченый
15000
30000
|
Цитрусовый
15000
30000
|
Насыщенный, Цитрусовый
15000
30000
|
Нейтральный
12000
30000
|
Сладкий, Цитрусовый
10000
30000
|
Цитрусовый
10000
30000
|
Нейтральный
5000
30000
|
Яркий
5000
30000
|
Сладкий, Фруктовый, Хрустящий
Граф Дракула
Count Dracula Pepper
5000
30000
|
Нейтральный
Черный Принц
Black Prince Pepper
5000
30000
|
Нейтральный
Роял Блэк
Royal Black Pepper
5000
30000
|
Нейтральный
Хинкельхатс
Hinkelhatz Pepper
5000
30000
|
Нейтральный
Корона Епископа
Bishop’s Crown Pepper
5000
30000
|
Сладкий, Фруктовый
Спорт Перец
Sport Pepper
10000
23000
|
Нейтральный, Острый
10000
23000
|
Яркий, Травяной
Петер перец
Peter Pepper
10000
23000
|
Яркий, Сладкий
10000
10000
|
Яркий, Терпкий, Земляной, Соленый
Черный Венгерский
Black Hungarian Pepper
5000
10000
|
Сладкий
Венгерский воск
Hungarian Wax Pepper
5000
10000
|
Сладкий, Острый
Фресно
Fresno Pepper
2500
10000
|
Сладкий, Фруктовый, Копченый
Милашка в Фиолетовом
Pretty in Purple pepper
4000
8000
|
Нейтральный
Puya Pepper
5000
8000
|
Сладкий, Фруктовый, Горький
2500
8000
|
Копченый, Земляной
Фиолетовый Халапеньо
Purple Jalapeño Pepper
2500
8000
|
Яркий, Сладкий
2500
8000
|
Яркий, Травяной
Хатч
Hatch Pepper
1000
8000
|
Маслянистый, Земляной
Сандиа
Sandia Pepper
5000
7000
|
Сладкий
Чимайя
Chimayo Pepper
4000
6000
|
Копченый, Земляной
Халафуего
Jalafuego Pepper
4000
6000
|
Яркий, Травяной
2500
5000
|
Острый, Хрустящий, Копченый
Коровий Рог
Cowhorn Pepper
2500
5000
|
Сладкий
Вишневая бомба
Cherry Bomb Pepper
2500
5000
|
Сладкий
Сангрия перец
Sangria Pepper
1000
5000
|
Нейтральный
Столетний Нумекс
NuMex Centennial
1000
5000
|
Горький, Яркий
Эспелетте
Espelette Pepper
500
4000
|
Сладкий, Фруктовый, Копченый
Кейджин Белль / Каджунская Красотка
Cajun Belle Pepper
500
4000
|
Сладкий
Нумекс Биг Джим
NuMex Big Jim
2500
3000
|
Яркий, Сладкий
Мулату
Mulato Pepper
2500
3000
|
Копченый, Сладкий, Земляной
Каскабель
Cascabel Pepper
1000
3000
|
Земляной, Пряный
Рокотильо
Rocotillo Pepper
1500
2500
|
Сладкий, Тропический
1000
2500
|
Сладкий, Фруктовый, Земляной
Chilaca Pepper
1000
2500
|
Сладкий, Цветочный
Anaheim Pepper
500
2500
|
Фруктовый, Сладкий
Падрон
Padron Pepper
500
2500
|
Земляной, Пряный, Сладкий
1000
2500
|
Копченый, Пряный, Сладкий
Гуиндилиа
Guindilla Pepper
1000
2000
|
Сладкий
Кашмирский Чили
Kashmiri Chili
1000
2000
|
Сладкий, Фруктовый
1000
1500
|
Земляной
1000
1500
|
Сладкий, Копченый, Земляной
Aji Panca
1000
1500
|
Сладкий, Фруктовый, Копченый
Пеппадью (Перечная роса_
Peppadew Pepper
1100
1200
|
Сладкий
Бивер ДЭМ
Beaver Dam Pepper
500
1000
|
Сладкий
500
1000
|
Сладкий, Копченый, Терпкий
Кубанелла
Cubanelle Pepper
100
1000
|
Сладкий
Италиан Лонг Хот
Italian Long Hot Pepper
100
1000
|
Сладкий
Mexibell pepper
Mexibell pepper
100
1000
|
Сладкий
Медуза
Medusa Pepper
1000
1000
|
Сладкий
Ахи Дульче
Aji Dulce
0
1000
|
Сладкий, Копченый, Peppery
Холи Моли
Holy Mole Pepper
700
800
|
Пряный, Острый
Санта Фе Гранде
Santa Fe Grande Pepper
500
700
|
Сладкий, Копченый
Мариачи
Mariachi Pepper
500
600
|
Сладкий
100
500
|
Сладкий
100
500
|
Сладкий, Острый, Горький
0
500
|
Сладкий, Острый
0
500
|
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Тропический
50
200
|
Сладкий, Травяной, Цитрусовый, Копченый
1
100
|
Нейтральный
0
100
|
Сладкий
0
0
|
Сладкий, Пряный, Копченый
0
0
|
Горький, Сладкий
0
0
|
Сладкий
0
0
|
Сладкий
0
0
|
Сладкий
0
0
|
Сладкий, Цветочный
Один комментарий к “Шкала Сковилла: рейтинг 500+ перцев чили с указанием их остроты по шкале Сковилла (с обновлениями на 2022 год)”
Спасибо! Узнал более 10 новых сортов! К примеру, Филиппинский и Тайский «Bird Chili» всегда считал одним сортом.