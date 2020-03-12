Магазин острых соусов и перцев чили

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Магазин острых соусов и перцев чили

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Шкала Сковилла: рейтинг 500+ перцев чили с указанием их остроты по шкале Сковилла (с обновлениями на 2022 год)

Объединенный список всех известных мне сортов чили перцев и актуальная информация на текущий год. 500+ самых популярных сортов острого перца в мире.  Острота всех перцев чили по шкале Сковилла, вкусовые характеристики и подробное описание — всё для тех, кто хочет ориентироваться в безграничном мире острых специй. 

 

Я собираю информацию о перцах чили и острых соусов уже более 5 лет. Этот рейтинг — один из крупнейших в мире и первый на территории Российской Федерации. Информация актуализирована на 2022 год. Список постоянно пополняется.

 

Титул «Самый острый перец мира» оспаривается гораздо чаще, чем вы можете себе предположить. Фермеры-энтузиасты регулярно представляют на суд свои экстремально острые сорта. Перед Вами рейтинг остроты стручковых перцев — от болгарского до самого острого перца. В 2019 году Каролину Рипер, правда, в неофициальном зачете, одолел Pepper X. Не успел он отгреметь, как в 2021 первом году появился перец Apollo с декларируемой остротой в 3,180 миллиона сковиллей. Запомните их, чтобы потом не плакать, а если уж плакать, то от счастья. Теперь, чтобы разобраться в многообразии острых перцев, нужно всего нескольких минут.

Все перцы представлены в одной таблице. Расположены от самых острых до сладких в порядке убывания остроты.

Если вы хотите узнать подробнее о каком-то из острых перцев, смело  кликайте по названию сорта и перейдете на страницу с подробным описанием и линейкой продукции, в составе которой есть этот перец.

Работа, безусловно, продолжается. Постепенно буду пополнять эту базу острых перцев необходимой информацией. Также буду благодарен Вам за отзывы, комментарии и дополнения по этому проекту.

Еще несколько полезных ссылок:

 

Изображение
Русское название
Англ. Название
Мин. Острота
Макс. Острота
Аромат
Резинифератоксин
Резинифератоксин
Resiniferatoxin
16000000000
N/A
Tinyatoxin
Тиниатоксин
Tinyatoxin
5 300 000 000
N/A
Капсаицин
Капсаицин
Capsaicin
15000000
16000000
N/A
Капсаицин
Дигидрокапсаицин
Dihydrocapsaicin
15000000
15000000
N/A
Apollo pepper / Перец Аполло
Перец Apollo
Apollo Pepper
3180000
3180000
Сладкий, землистый
Pepper x / Перец Икс
Перец X
Pepper X
3180000
3180000
Сладкий, Фруктовый
Перец Каролина Рипер или Каролинский жнец
Каролина Рипер
Carolina Reaper
1400000
2200000
Сладкий, Фруктовый
Дыхание Дракона Dragon's Breath Pepper
Дыхание Дракона
Dragon’s Breath Pepper
800000
2480000
Сладкий, Фруктовый
Apocalypse Scorpion Pepper
Аппокалипсис Скорпион
Apocalypse Scorpion Pepper
1400000
????
Сладкий, Фруктовый
Комодо Дракон Komodo Dragon Pepper
Комодо Дракон
Komodo Dragon Pepper
1400000
2200000
Сладкий, Фруктовый
Перец Шоколадный Бутла / Chocolate Bhutlah
Шоколадный Бутла
Chocolate Bhutlah
1400000
2000000
Сладкий, Фруктовый
Тринидад Скорпион Шоколадный Trinidad Scorpion Chocolate
Тринидад Скорпион Шоколадный
Trinidad Scorpion Chocolate
1200000
2000000
Сладкий, Фруктовый, копченый
Тринидад Моруга Скорпион Trinidad Moruga Scorpion
Тринидад Моруга Скорпион 
Trinidad Moruga Scorpion
1200000
2000000
Сладкий, Фруктовый
7 Пот Дугла 7 Pot Douglah
7 Пот Дугла
7 Pot Douglah
923000
1853986
Сладкий, Фруктовый, Пряный
Нага Дорсет Dorset Naga
Нага Дорсет
Dorset Naga
1000000
1598227
Сладкий, Фруктовый, Цветочный
Нага Морич перец
Нага Морич
Naga Morich
1000000
1500000
Сладкий, Фруктовый
Тринидад Скорпион "Бутч Т" Trinidad Scorpion "Butch-T"
Тринидад Скорпион «Бутч Т»
Trinidad Scorpion «Butch-T»
800000
1463700
Сладкий, Фруктовый
Нага Вайпер Naga Viper
Нага Вайпер
Naga Viper
900000
1382118
Сладкий, Фруктовый, Острый
7 Пот Брейн Стрейн 7 Pot Brain Strain
7 Пот Брейн Стрейн
7 Pot Brain Strain
1 000 000
1 350 000
Сладкий, Фруктовый
7 Пот Баракпур 7 Pot Barrackpore
7 Пот Баракпур
7 Pot Barrackpore
1000000
1300000
Сладкий, Фруктовый, Яркий, Горький
7 Пот Примо
7 Pot Primo
800000
1268250
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Цветочный
Инфинити перец Infinity Pepper
Инфинити
Infinity Pepper
1067286
1250000
Сладкий, Фруктовый
Тринидад 7 Пот Trinidad 7 Pot Pepper
Тринидад 7 Пот
Trinidad 7 Pot Pepper
1000000
1200000
Сладкий, Фруктовый, Пряный
Бедфордширский Супер Нага Чили
Бедфордширский Супер Нага Чили
Bedfordshire Super Naga Chili
900 000
1 120 000
Сладкий, Фруктовый, Пряный
Гибралта испанский чили
Гибралта/Испанский Нага Чили
Gibralta/ The Spanish Naga Chili
N/A
1 086 844
Сладкий, Фруктовый, Пряный
Бхут Джолокиа Шоколадный Bhut Jolokia Chocolate
Бхут Джолокиа Шоколадный
Bhut Jolokia Chocolate
800000
1001304
Сладкий, Фруктовый, копченый
Перец 7 Пот Иона 7 Pot Jonah pepper
7 Пот Иона
7 Pot Jonah
800000
1000000
Сладкий, Фруктовый
7 Pot Bubblegum
7 Пот Баблгам
7 Pot Bubblegum
800000
1000000
Сладкий, Фруктовый
Перец Призрак
Перец Призрак/ Нага Джолокиа, Бхут Джолокиа
Ghost Pepper (Naga Jolokia, Bhut Jolokia)
800000
1000000
Копченый, Фруктовый
Хабанеро Шоколадный Chocolate Habanero
Хабанеро Шоколадный
Chocolate Habanero
425000
577000
Сладкий, Фруктовый, копченый
Red Savina Habanero
Хабанеро Ред Савина
Red Savina Habanero
350000
577000
Сладкий, Фруктовый
хабанеро тыква ротан
Хабанеро Роатан Тыква
Roatan Pumpkin Habanero
100000
500000
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый
Хабанеро Каррибский Красный Caribbean Red Habanero
Хабанеро Карибский Красный
Caribbean Red Habanero
300000
445000
Сладкий, Фруктовый, копченый
Лантерн Hot Paper Lantern pepper | Лантерн
Лантерн (Фонарик)
Hot Paper Lantern
150000
400000
Сладкий, Копченый
Фатали/ Fatalii
Фаталии
Fatalii Pepper
125000
400000
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый
Козий Перец \ Goat Pepper
Козий Перец
Goat Pepper
100000
350000
Сладкий, Тропический
Перуанский белый хабанеро перец
Хабанеро перуанский белый
Peruvian White Habanero
100000
350000
Сладкий, Фруктовый
Хабанеро
Хабанеро
Habanero Pepper
100000
350000
Сладкий, Фруктовый, Тропический, копченый
Скотч Боннет чили перец
Карибский красный (Скотч Бонне)
Scotch Bonnet Pepper
100000
350000
Сладкий, Фруктовый, Тропический
вишневый перец вири вири
Вишневый перец Вири Вири
Wiri Wiri Pepper
100000
350000
Фруктовый, Острый
Перец Язык дьявола
Язык дьявола
Devil’s Tongue Pepper
125000
325000
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый
Ахи Чомбо / Aji Chombo
Ахи Чомбо
Aji Chombo
125000
325000
Сладкий, Фруктовый, Тропический
Мурупи Амарела / murupi
Мурупи Амарела
Murupi Amarela
125000
300000
 Фруктовый, пряный
Мадам Жанетт Madame Jeanette Pepper
Мадам Жанетт
Madame Jeanette Pepper
125000
325000
Тропический
Кумари до Пара / Cumari do Para
Кумари до Пара
Kumari do Para
50000
300000
Фруктовый, Сладкий, Тропический
Датил / Datil Pepper
Датил
Datil Pepper
100000
300000
Сладкий, Фруктовый, Тропический
Piri Piri Африканский птичий глаз
Пири Пири (Африканский Птичий Глаз)
Piri Piri (African Bird eye)
50000
175000
Сладкий, острый, цитрусовый
Перец Апачи / Apache Pepper
Апачи
Apache Pepper
80000
100000
Сладкий
Силинг Лабайо перец / Siling Labuyo
Силинг Лабайо ,  Филиппинский Птичий Глаз
Siling Labuyo
80000
100000
Нейтральный
Чарльстон / Charleston Hot Pepper
Чарльстон
Charleston Hot Pepper
70000
100000
Нейтральный
Тайский чили Птичий Глаз
Тайский Перец, Птичий глаз
Thai Pepper, Bird’s eye chili
50000
100000
Фруктовый
Чилтепин / Chiltepin Pepper
Чилтепин
Chiltepin Pepper
50000
100000
Копченый
Бадги чили| Byadgi Chili
Бьяджи чили
Byadgi Chili
50000
100000
Сладкий
Малакета | Malagueta Pepper
Малакета
Malagueta Pepper
50000
100000
Сладкий, Острый
Перец Рокото / Rocoto
Рокото
Rocoto Pepper
30000
100000
Сладкий, Фруктовый, Травяной
Prairie Fire Pepper
Прери Файер (Огонь Прерий)
Prairie Fire Pepper
70000
80000
Фруктовый, Острый
Чиеро Рокса / Cheiro Roxa
Чиеро Рокса
Cheiro Roxa
60000
80000
Фруктовый, Сладкий, Горький
Тянь Цин | Tien Tsin Pepper
Тянь Цин
Tien Tsin Pepper
50000
75000
Нейтральный
Перец Калико
Калико
Calico pepper
50000
70000
Нейтральный
Перец Дандикат /Dundicut Pepper
Дандикат
Dundicut Pepper
55000
65000
Фруктовый
Пекин перец /Pequin Pepper
Пекин (Птичий перец)
Pequin Pepper (Bird Pepper)
40000
60000
Копченый, Фруктовый
Кубинский черный перец /Black Cuban Pepper
Кубинский черный
Black Cuban Pepper
40000
58000
Нейтральный
Поцелуй сатаны / Satan's Kiss Pepper
Поцелуй Сатаны
Satan’s Kiss Pepper
40000
50000
Нейтральный
Super Chili Pepper
Супер чили
Super Chili Pepper
40000
50000
Нейтральный
Кайенский перец / Cayenne
Кайенский перец
Cayenne Pepper
30000
50000
Нейтральный
Табаско перец
Табаско
Tabasco Pepper
30000
50000
Копченый
Омниколор / Aji Omnicolor
Аджи Омниколор ( Разноцветный)
Aji Omnicolor
30000
50000
Фруктовый, Сладкий
Ахи чарапита Aji Charapita
Ахи Чарапита
Aji Charapita
30000
50000
Сладкий, Фруктовый
Ахи Амарилло / Aji Amarillo
Ахи Амарилло
Aji Amarillo
30000
50000
Сладкий, Фруктовый, Тропический, Невероятный
Аврора перец
Аврора
Aurora Pepper
30000
50000
Нейтральный
Филиус блю перец
Филиус Блю
Filius Blue Pepper
30000
50000
Нейтральный
Эксплозив Эмбер Explosive Ember Pepper
Эксплозив Эмбер (Взрывной уголек)
Explosive Ember Pepper
30000
50000
Сладкий
ПЕТУШИНАЯ ШПОРА / ROOSTER SPUR PEPPER
Петушиная шпора
Rooster Spur Pepper
30000
50000
Перечный
66 Нюмекс Твилайт NuMex Twilight
Мексиканские сумерки (Нюмекс Твилайт)
NuMex Twilight
30000
50000
Соленый, Горький, Яркий
Перец Черная кобра
Черная Кобра
Black Cobra Pepper
20000
40000
Нейтральный, Горький
Боде | Bod'e Pepper
Бодье
Bod’e Pepper
30000
32000
Фруктовый, Сладкий, Копченый
Маленький Эльф | Little Elf Pepper
Маленький Эльф
Little Elf Pepper
20000
30000
Земляной
Аджи Ананас | Aji Pineapple
АХи Ананас
Aji Pineapple
20000
30000
Фруктовый, Сладкий, Тропический
Аджи Колорадо | Aji Colorado
Ахи Колорадо
Aji Colorado
20000
30000
Фруктовый, Сладкий
Инка Рэд Дроп | Inca Red Drop Pepper
Инка Рэд Дроп
Inca Red Drop Pepper
10000
30000
Фруктовый, Сладкий
Jwala Pepper / Индийский палец
Индийский палец
Jwala Pepper
20000
30000
Сладкий, Фруктовый
Чиле де Арболь / chile de arbol
Чили де Арболь (Птичий клюв)
Chile De Arbol (Bird’s beak)
15000
30000
Пряный, Копченый
Лемон Дроп / Lemon Drop
Лемон Дроп (Лимонный леденец)
Lemon Drop Pepper
15000
30000
Цитрусовый
Криолла Селла/ Criolla Sella
Криолла Селла
Criolla Sella Pepper
15000
30000
Насыщенный, Цитрусовый
японский чили
Японский перец
Japones Pepper
15000
30000
Нейтральный
Манзано перец / Manzano Pepper
Манзано
Manzano Pepper
12000
30000
Сладкий, Цитрусовый
Черная Жемчужина / Black Pearl Pepper
Черная Жемчужина
Black Pearl Pepper
10000
30000
Цитрусовый
Перец Боливийская радуга
Боливийская радуга
Bolivian Rainbow Pepper
10000
30000
Нейтральный
Рыба перец / Fish Pepper
Рыба перец
Fish Pepper
5000
30000
Яркий
Перец Болгарская морковка
Болгарская морковка
Bulgarian Carrot Pepper
5000
30000
Сладкий, Фруктовый, Хрустящий
Перец Граф Дракула / Count Dracula Pepper
 Граф Дракула
Count Dracula Pepper
5000
30000
Нейтральный
перец Черный Принц / Black Prince Pepper
Черный Принц
Black Prince Pepper
5000
30000
Нейтральный
Роял Блэк перец / Royal Black Pepper
Роял Блэк
Royal Black Pepper
5000
30000
Нейтральный
Хинкельхатс перец /Hinkelhatz Pepper
Хинкельхатс
Hinkelhatz Pepper
5000
30000
Нейтральный
Корона Епископа / Bishop's Crown Pepper
Корона Епископа
Bishop’s Crown Pepper
5000
30000
Сладкий, Фруктовый
Перец Спорт /Sport Pepper
Спорт Перец
Sport Pepper
10000
23000
Нейтральный, Острый
Серрано перец / Serrano
Серрано
Serrano Pepper
10000
23000
Яркий, Травяной
Петер перец | Peter Pepper
Петер перец
Peter Pepper
10000
23000
Яркий, Сладкий
Алеппо перец / leppo Pepper
Алеппо
Aleppo Pepper
10000
10000
Яркий, Терпкий, Земляной, Соленый
Черный Венгерский Black Hungarian Pepper
Черный  Венгерский
Black Hungarian Pepper
5000
10000
Сладкий
Венгерский воск перец / Hungarian Wax Pepper
Венгерский воск
Hungarian Wax Pepper
5000
10000
Сладкий, Острый
Перец Фресно / Fresno Pepper
Фресно
Fresno Pepper
2500
10000
Сладкий, Фруктовый, Копченый
Перец Милашка в Фиолетовом/ Pretty in Purple pepper Милашка в фиолетовом перец
Милашка в Фиолетовом
Pretty in Purple pepper
4000
8000
Нейтральный
чили перец Пуйя
Пуйя
Puya Pepper
5000
8000
Сладкий, Фруктовый, Горький
Чипотле перец чили/ chipotle
Чипотле
Chipotle Pepper
2500
8000
Копченый, Земляной
Фиолетовый Халапеньо | Purple Jalapeño Pepper
Фиолетовый Халапеньо
Purple Jalapeño Pepper
2500
8000
Яркий, Сладкий
Халапеньо
Халапеньо
Jalapeño Pepper
2500
8000
Яркий, Травяной
Хатч перец / Hatch Pepper
Хатч
Hatch Pepper
1000
8000
Маслянистый, Земляной
Перец Сандиа / Sandia Pepper
Сандиа
Sandia Pepper
5000
7000
Сладкий
Чимайя перец / Chimayo Pepper
Чимайя
Chimayo Pepper
4000
6000
Копченый, Земляной
Халафуего | Jalafuego Pepper
Халафуего
Jalafuego Pepper
4000
6000
Яркий, Травяной
Гуахильо перец / Guajillo
Гуахильо
Guajillo Pepper
2500
5000
Острый, Хрустящий, Копченый
Коровий Рог перец | Cowhorn Pepper
Коровий Рог
Cowhorn Pepper
2500
5000
Сладкий
Вишневая бомба перец / Cherry Bomb Pepper
Вишневая бомба
Cherry Bomb Pepper
2500
5000
Сладкий
Сангрия перец | Sangria Pepper
Сангрия перец
Sangria Pepper
1000
5000
Нейтральный
Столетний Нумекс | NuMex Centennial
Столетний Нумекс
NuMex Centennial
1000
5000
Горький, Яркий
Espelette Pepper / Экспелетте
Эспелетте
Espelette Pepper
500
4000
Сладкий, Фруктовый, Копченый
Каюн Бэль | Cajun Belle Pepper
Кейджин Белль / Каджунская Красотка
Cajun Belle Pepper
500
4000
Сладкий
Нумекс Биг Джим | NuMex Big Jim
Нумекс Биг Джим
NuMex Big Jim
2500
3000
Яркий, Сладкий
Перец Мулато / Mulato
Мулату
Mulato Pepper
2500
3000
Копченый, Сладкий, Земляной
перец чили каскабель
Каскабель
Cascabel Pepper
1000
3000
Земляной, Пряный
Рокотильо перец / Rocotillo Pepper
Рокотильо
Rocotillo Pepper
1500
2500
Сладкий, Тропический
Пасилья перец чили
Пасилья
Pasilla Pepper
1000
2500
Сладкий, Фруктовый, Земляной
Chilaca Pepper / Чилака перец
Чилака
Chilaca Pepper
1000
2500
Сладкий, Цветочный
Нью Мексико Чили New Mexico Dried Chile Pepper
Анахайм/

New Mexico chile

Anaheim Pepper
500
2500
Фруктовый, Сладкий
Падрон перец / Padron Pepper
Падрон
Padron Pepper
500
2500
Земляной, Пряный, Сладкий
Гочугару перец / gochugaru, Korean chili pepper
Корейский чили перец (Гочугару)
Korean chili pepper (Gochugaru)
1000
2500
Копченый, Пряный, Сладкий
Гуиндилиа перец / Guindilla Pepper
Гуиндилиа
Guindilla Pepper
1000
2000
Сладкий
Кашмирский Чили / Kashmiri Chili
Кашмирский Чили
Kashmiri Chili
1000
2000
Сладкий, Фруктовый
Поблано / Poblano
Поблано
Poblano Pepper
1000
1500
Земляной
Анчо перец ancho
Анчо
Ancho Pepper
1000
1500
Сладкий, Копченый, Земляной
aji panca / Ахи Панка
Аджи Панка
Aji Panca
1000
1500
Сладкий, Фруктовый, Копченый
Пеппадью перец / Peppadew Pepper
Пеппадью (Перечная роса_
Peppadew Pepper
1100
1200
Сладкий
Бивер ДЭМ Beaver Dam Pepper
Бивер ДЭМ
Beaver Dam Pepper
500
1000
Сладкий
Пикильо перец / Piquillo pepper
Пикильо
Piquillo Pepper
500
1000
Сладкий, Копченый, Терпкий
Кубанелла перец / Cubanelle Pepper
Кубанелла
Cubanelle Pepper
100
1000
Сладкий
Италиан Лонг Хот перец | Italian Long Hot Pepper
Италиан Лонг Хот
Italian Long Hot Pepper
100
1000
Сладкий
Перец Мексибэль / Mexibell pepper
Mexibell pepper
Mexibell pepper
100
1000
Сладкий
медуза перец Medusa Pepper
Медуза
Medusa Pepper
1000
1000
Сладкий
Aji Dulce Ахи Дульче перец
Ахи Дульче
Aji Dulce
0
1000
Сладкий, Копченый, Peppery
Холи Моли перец / Holy Mole Pepper
Холи Моли
Holy Mole Pepper
700
800
Пряный, Острый
Санта Фе Гранде | Santa Fe Grande Pepper
Санта Фе Гранде
Santa Fe Grande Pepper
500
700
Сладкий, Копченый
Мариачи перец / Mariachi Pepper
Мариачи
Mariachi Pepper
500
600
Сладкий
Пименто перец pimento_ pepper
Пименто
Pimento Pepper
100
500
Сладкий
Пименто перец pimento_ pepper
Пепперончини
Pepperoncini
100
500
Сладкий, Острый, Горький
Перец Банан /Banan pepper
Перец Банан
Banana Pepper
0
500
Сладкий, Острый
Тринидад Душистый Trinidad Perfume
Тринидад Душистый
Trinidad Perfume
0
500
Сладкий, Фруктовый, Цитрусовый, Тропический
Шишито перец / pepper shishito
Шишито
Shishito Pepper
50
200
Сладкий, Травяной, Цитрусовый, Копченый
Чили чили Chilly Chili
Чили Чили
Chilly Chili
1
100
Нейтральный
Мандариновая мечта перец
Мандариновая мечта
Tangerine Dream Pepper
0
100
Сладкий
ПЕПЕРОНЕ КРУСКО ИЗ СЕНИЗЕ Peperone di Senise
Пепероне  Круско из Сенизе
Peperone di Senise
0
0
Сладкий, Пряный, Копченый
Калифорнийское чудо California Wonder Pepper
Калифорнийское чудо
California Wonder Pepper
0
0
Горький, Сладкий
Кармен перец Carmen pepper
Кармен
Carmen Pepper
0
0
Сладкий
Мелроуз перец Melrose Pepper
Мелроуз
Melrose Pepper
0
0
Сладкий
Фиолетовый красавец Purple Beauty Pepper
Фиолетовый Красавец
Purple Beauty Pepper
0
0
Сладкий
Перец Джипси Цыган
Джипси (Цыган)
Gypsy Pepper
0
0
Сладкий, Цветочный
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Один комментарий к “Шкала Сковилла: рейтинг 500+ перцев чили с указанием их остроты по шкале Сковилла (с обновлениями на 2022 год)

  1. Спасибо! Узнал более 10 новых сортов! К примеру, Филиппинский и Тайский «Bird Chili» всегда считал одним сортом.

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